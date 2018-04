A Favara la commedia dal titolo: "Signor tenente"

Sabato 14 aprile alle 21 al teatro San Francesco di Favara, calcheranno il palco gli attori della compagnia teatrale locale TestiKueti. In scena la commedia dal titolo “Signor Tenente” di A. Grosso, per la regia di Elsa Casà e Piero Vita, dove riso e lacrime si intersecheranno inevitabilmente. Lo scenario nel quale si sviluppa la vicenda è la Sicilia. In una piccola stazione dei Carabinieri ubicata in un paesino della Sicilia, l'arrivo di un nuovo tenente stravolgerà la quotidianità dei personaggi mettendoli di fronte a una realtà ben diversa. "Lo spettacolo - riferiscono Casà e Vita - pur affrontando un tema delicato, riesce ad intrattenere il pubblico con semplicità e ironia, e lascia spazio alle emozioni e alla riflessione. E siamo già certi del successo che già i biglietti della commedia sono sold out da settimane. Per tale motivo e alla luce delle numerosissime richiesta, la compagnia teatrale TestiKueti ha già programmato il bis per venerdì 20 aprile, sempre stesso posto e stessa ora". A presentare lo spettacolo, il Salvatore Sorce.