"Adotta un quartiere", è pronto il nuovo itinerario artistico-culturale

Il nuovo itinerario artistico-culturale di Siculiana è pronto. Assieme alla nuova "City map" del centro storico verrà ufficialmente presentato, a partire dalle 15, il 7 gennaio.

L’associazione A.L.T., assieme all’amministrazione comunale e con la partecipazione attiva dei cittadini, ha realizzato diversi interventi di rigenerazione urbana in cinque quartieri del centro storico siculianese. Gli interventi iniziati nel mese di agosto sono stati realizzati nell'ambito del progetto "Adotta un quartiere", finanziato dal bilancio partecipato 2015.

Adesso che i lavori sono finiti, l'associazione e il Comune di Siculiana intendono presentare alla comunità un nuovo itinerario artistico-culturale. Si comincia alle ore 15, alla biblioteca comunale, con la presentazione dell'itinerario e della nuova "City map". Quarantacinque minuti dopo, prenderà il via il percorso guidato di trekking culturale alla scoperta delle installazioni artistiche. Durante l'itinerario sarà possibile ammirare le installazioni: "Sotto una buona stella" di via Finestre, "Stu Pisci!" nel quartiere Sant'Antonino, "Siculiana nel cuore" in piazza Basile, il monumento del milite ignoto in piazza Umberto I, "Odissea nello spazio" in via Santino, "Colapisci" in via Santa Lucia e "Lu sceccu ca vola" nelle vie Picarella e Santa Lucia. Il percorso partirà dalla biblioteca comunale.