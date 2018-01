Siculiana, tutto pronto per l'ingresso della carovana dei Re Magi

Tutto pronto a Siculiana per il tradizionale ingresso della carovana dei Re Magi, manifestazione organizzata dall’Acsi Comitato Regionale Sicilia, in collaborazione con la Comunità ecclesiale di Siculiana e con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

La carovana dei Re Magi sarà accompagnata dal gruppo Acsi "Nannaredda", che eseguirà le melodie tipiche del Santo Natale. È prevista la partecipazione degli sbandieratori di Caccamo, Belpasso e Camporotondo Etneo. L’appuntamento è in programma per sabato 6 gennaio alle 17.30. Il corteo sfilerà per via Roma e via Guglielmo Marconi. Al termine del corteo sarà celebrata la Santa Messa al Santuario del Santissimo Crocifisso.