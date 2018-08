Alta moda a Porto Empedocle, si presenta la collezione di Marco Castelli

Venerdì 19 agosto alle 21, alla Torre di Carlo V, a Porto Empedocle, serata di glamour e alta moda. Sarà presentata una collezione di abiti realizzati ed esposti da Marco Castelli, giovane talento empedoclino che fa la spola tra Milano, Parigi e New York, ed ormai realtà consolidata della moda internazionale come indossatore e stilista, apprezzato in tutto il mondo.

Dopo la presentazione e la conferenza stampa d’apertura nell’atrio principale in sinergia con l’artista e il vicesindaco assessore al ramo Salvatore Urso, si potrà visitare al piano primo nella sala gemella una collezione di abiti provenienti da tutto il mondo accompagnati da vino, musica di sottofondo e la proiezione di sfilate di fama mondiale.