E' tutto pronto per la "Settimana della legalità": ecco il programma

E' tutto pronto per la "Settimana della legalità". Secondo il programma, approvato dalla giunta comunale di Canicattì, le iniziative avranno inizio il 20 settembre e si concluderanno, per quanto attiene Canicattì, mercoledì 25.

Ecco il programma completo:

venerdì – 20 settembre:

ore 09,00 – "I Madonnari disegnano la legalità" in piazza Dante nell'area della chiesa San Domenico – Manifestazione organizzazione dall'istituto comprensivo Verga;

ore 20,30 – Veglia di preghiera nella chiesa di San Domenico con i gruppi e i movimenti religiosi di Canicattì; a seguire fiaccolata fino alla casa del giudice Livatino;

sabato 21 settembre:

ore 10,30 – celebrazione eucaristica nella chiesa di San Domenico

ore 12,00 – deposizione omaggio floreale presso la stele sita in contrada San Benedetto (vecchio tracciato SS 640 Porto Empedocle-Caltanissetta);

ore 21,00 – "Concerto della Legalità" con le band e i musicisti del territorio in viale Regina Margherita;

domenica 22 settembre:

ore 21,00 – Performance teatrale dell'associazione Ramulia al teatro Sociale;

lunedì 23 settembre:

ore 10,00 – Convegno "Etica e deontologia pilastri nella formazione del magistrato. L'esempio di Rosario Livatino e Antonino Saetta" al palazzetto dello Sport "Livatino-Saetta" con performance artistica degli studenti dei licei, a cura di Salvatore Nocera Bracco;

martedì 24 settembre:

ore 10,30 – "Passeggiata della Legalità" dalla villa comunale alla rotatoria viale Livatino e viale Saetta;

mercoledì 25 settembre:

ore 9,30 – deposizione omaggio floreale presso la tomba del presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano presso il cimitero comunale di Canicattì;

ore 10,30 - celebrazione eucaristica nella chiesa di San Diego;

ore 12,00 – deposizione presso la stele in contrada da Giulfo – territorio di Caltanissetta (vecchio tracciato SS 640 Porto Empedocle-Caltanissetta;

sabato 28 settembre:

Omaggio alla memoria del giudice Rosario a. Livatino al Comune di Valledolmo;

03 ottobre:

Consegna dei "Pro Bono Veritas" e "Pro Bono Iustitiae" alla sala di rappresentanza della Corte di Appello di Messina a cura del Movimento "Nuova Presenza Giorgio La Pira".

“Anche quest’anno – commenta il sindaco Ettore Di Ventura - in accordo con le associazioni, mettiamo in campo tutto l’impegno dovuto alla memoria dei nostri eroi uccisi per aver svolto il loro lavoro con sobria e assoluta dedizione alla Giustizia”