Settimana della legalità, all'istituto "Guarino" la premiazione del progetto "Io merito"

Martedì 5 maggio 2020 alle 10, tramite applicativo GMeet, l’I.C. “G.Guarino” di Favara, terrà un incontro sulla Legalità e procederà alla premiazione del progetto “Io Merito”. La manifestazione si colloca all’interno della celebrazione della settimana della Legalità, come momento di riflessione sul tema e come sintesi di un percorso formativo, sempre in atto, volto allo sviluppo del senso civico degli alunni. Il dirigente scolastico professoressa Gabriella Bruccoleri afferma: "come diceva Giovanni Falcone “Gli uomini passano, le idee restano".

Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”. Pertanto, compito precipuo delle istituzioni scolastiche non può che essere la formazione nelle nuove generazioni di una coscienza integra e salda sui valori della legalità, del rispetto e della cittadinanza attiva di tutti e di ciascuno".

L’evento comprende la premiazione degli alunni partecipanti al progetto “Io merito” che hanno operato fattivamente, come protagonisti, attraverso un’azione di cambiamento dal basso della meritocrazia. Numerosi saranno i contributi degli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia, delle classi quinte e terze della scuola primaria, delle classi prime della scuola secondaria e degli alunni partecipanti al Progetto “Io merito”.

Interverranno, come graditi ospiti e come rappresentanti su diversi fronti delle varie realtà operanti sul territorio: Gaetano Scorsone, Vincenzo Patti, Antonietta Cavaleri, Carmela Matteliano, Arianna Vassallo, Totò Arancio e gli alunni mentori del Liceo Martin Luter King; inoltre vi sarà la testimonianza di Don Giuseppe Giacomelli- figlio del magistrato ucciso dalla mafia che ha saputo trovare la forza in Dio e trasformare il dolore e la rabbia per la perdita subita in Amore per la giustizia e per il prossimo. Un contributo artistico sarà offerto dai docenti di strumento e dal coro “Le voci bianche del Guarino”. Per l'importanza del tema vi invitiamo a dare risalto alla notizia.