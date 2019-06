Sere Fai d’estate al "Giardino della Kolymbethra": che lo show abbia inizio

Counteless Cities, la biennale delle "Città del Mondo” animerà la Farm Cultural Park di Favara dal 28 giugno al 27 ottobre prossimi. La Comunità internazionale attiva alla Farm: fotografi, artisti, architetti e creativi provenienti da oltre 20 città di tutti i continenti, a conclusione di un’intensa settimana di eventi culturali, sarà accolta al Giardino della Kolymbethra per conoscerne la storia e godere della sua bellezza.

A loro è dedicato il terzo appuntamento annuale della FARM alla Kolymbethra: la serata di festa sarà aperta da un evento straordinario che vede protagonista un giovane, e promettente, compositore agrigentino, Leonardo Scicolone, che ha scritto un concerto per quartetto d’archi “Le Stagioni della Kolymbethra” con cui ne celebra la bellezza ritrovata, eseguito dai prestigiosi maestri del “Quartetto Amadeus”.

Seguirà uno spazio dedicato a Morgana Orsetta Ghini, Mog Art, un’artista che per la Farm ha realizzato una grande opera di Land Art sui tetti di Favara, intitolata “Eden”. La festa si chiuderà con DJ Bitingo Domingo che fino alla mezzanotte darà a tutti i partecipanti la possibilità di vivere questo luogo magico immersi nella bellezza della musica. Durante la manifestazione sarà attivo un punto di Sicily Street Food, con un gusto molto speciale del nostro territorio: le arancine di pesce ed il polpo bollito. L’evento è realizzato dal Fai in collaborazione con la Farm Cultural Park di Favara ed il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Per i partecipanti alla manifestazione, a partire dalle ore 19,00, è previsto l’ingresso gratuito al Parco della Valle dei Templi solo dall’accesso di Porta Quinta, dove si potranno anche lasciare le auto nel parcheggio custodito di c.da Sant’Anna.