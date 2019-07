Selezioni regionali per Miss Italia, tappa a Grotte: è l'ottava edizione

Mercoledì 17 luglio, si terrà in piazza Umberto I a Grotte, l’ottava edizione della selezione regionale di Miss Italia Sicilia ovest. L'evento si terrà alle 21 e 30.

Un viaggio iniziato a marzo, quello di miss Italia Sicilia ovest; il patron Mario D’Ovidio, coadiuvato dal suo staff, è alla ricerca della futura Miss Italia. Già 7 le tappe realizzate nelle location più belle delle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Al momento sono già 44 le finaliste che accederanno alle finali regionali - che avranno inizio il 20 luglio - che permetteranno loro successivamente di accedere alle prefinali nazionali dell’80esima edizione di Miss Italia di Patrizia Mirigliani. Eleganza, bellezza, talento, sono alcune delle qualità presenti sulle passerelle di Miss Italia Sicilia ovest.

La prossima tappa si svolgerà a Grotte. Ci sarà spazio anche per questa tematica sociale sul palco dell’ottava selezione Regionale di Miss Italia Sicilia ovest. Le ragazze in concorso sfileranno in diverse tenute.

Nel corso della serata saranno presenti alcune Miss vincitrici delle tappe precedenti, e alcune prefinaliste nazionali dello scorso anno. Non mancheranno le eccellenze del territorio nel canto e nel ballo. La direzione organizzativa è affidata a Veronica Caruso. A condurre la serata Angelo Palermo.