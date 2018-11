Secondo raduno del club Alfa Romeo Licata, l'evento domenica

Secondo raduno del club Alfa Romeo Licata.Nato da poco a Licata il primo club dedicato all’Alfa Romeo. Il titolo, appunto, è "Club Alfa Romeo Licata". L’iniziativa è di Davide D’Ippolito e Gaetano Saito, rispettivamente presidente e vice del club.

In occasione della festa di San Martino il Club Alfa Romeo Licata. Si riunirà a Campobello di Licata per onorare e ringraziare i Soci del Club residenti nella suddetta cittadina, e per fare conoscere il Club.