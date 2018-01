Iniziative: "Eco insieme", l'evento della scuola media "Navarro"

Il 26 gennaio, alle 11, presso la scuola media “Navarro” si svolgerà la manifestazione didattica “Eco insieme. Per una scuola più pulita, per un paese più bello”. Ad affermarlo è l’assessore all’ambiente Nicola Inglese. L’evento, fortemente voluto dall’istituto comprensivo “Navarro”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ribera, il WWF Sicilia Area Mediterranea e la società RiberAmbiente, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alla salvaguardia dell’ambiente, alla pulizia del nostro intorno per vivere serenamente.

“E’ necessario rendere più consapevoli i giovani – dichiara il vice sindaco Nicola Inglese - sulle tematiche ambientali, in primis quella della raccolta differenziata. E’ importante maturare un maggior senso civico e rispetto per l’ambiente, nell’ottica di una città più pulita”.

Alla manifestazione interverranno il Sindaco Carmelo Pace, la dirigente scolastica Paola Triolo, il presidente della sezione locale del WWF Giuseppe Mazzotta, l’assessore Nicola Inglese e l’amministratore unico di RiberAmbiente Antonino Lo Brutto.