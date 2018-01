"La scuola incontra il territorio", studenti a tu per tu con le aziende locali

Studenti alle prese con i piatti tipici del territorio, a tu per tu con le aziende locali. Tutto pronto per l'evento “La scuola incontra il territorio”, che si svolgerà domenica 14 gennaio, dalle 15,30, al centro commerciale "La Fornace" di Cammarata.

Il centro commerciale è per sua natura un luogo di incontro non solo di persone, ma anche di merci, quindi la scelta del luogo non è casuale ma risponde proprio all’esigenza moderna di fare incontrare in modo proficuo idee, conoscenze, competenze, prodotti.

La manifestazione vedrà impegnati gli alunni dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’istituto “L. Pirandello” di Bivona nella preparazione di piatti realizzati con prodotti tipici del territorio. Gli alunni godranno della collaborazione di alcune aziende locali: il panificio “San Giuseppe” di Cammarata, Frantoio Oleario “Santachiesa” olio extra vergine di oliva biologico, “Molino Ancona”, “Ital Decor srl”, cooperativa agricola zootecnica “Tumarrano”.

L’evento, che si colloca all’interno di una specifica progettualità dell’istituto “L. Pirandello”, vuole essere l’occasione non solo per presentare i piatti tipici locali elaborati dagli studenti, ma anche per rafforzare la presenza dell’istituto all’interno di un sistema integrato di collaborazioni e cooperazioni.

L’Istituto Pirandello fa tesoro della sua storia che lo ha visto nel tempo un importante punto di riferimento socio-culturale per tutta la nostra comunità montana e, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del territorio, propone attività volte a promuovere tipicità enogastronomiche, itinerari turistici, strutture ricettive, aziende produttive ecc…

Oggi, l’indirizzo Egoa fornisce agli alunni le competenze necessarie per intervenire nei processi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti enogastronomici, operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali a diversi livelli.

L’Istituto Pirandello sul territorio è presente, vivo, produttivo e collaborativo con le aziende operanti nel settore proprio perché trova nel territorio un “alleato” per svilupparsi e offrire sviluppo; le attività svolte dagli studenti di alternanza scuola lavoro previsti dalla legge 107 sono preziose di per se stesse, ma sono anche arricchenti per il rapporto di interscambio tra mondo del lavoro e scuola che esse consentono.

Questo evento vuole proprio manifestare e promuovere la necessità di “fare insieme” allo scopo di costruire un futuro per i nostri giovani in una prospettiva di sviluppo duraturo nel nostro territorio e per questo l’Istituto Pirandello ringrazia il centro commerciale La Fornace e tutte le aziende interessate per la collaborazione