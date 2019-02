Al centro culturale Pier Paolo Pasolini, la prima "scuola Common Sicilia"

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, presso il centro culturale Pier Paolo Pasolini, in via Atenea 123, ad Agrigento si terrà la prima Scuola Common Sicilia.

Scuola Common come casa di quei cittadini che vogliono unirsi per dare forma e sostanza a pratiche, strategie e realtà di prevenzione civica del malaffare attraverso le comunità monitoranti, di cui “com.mon.” è appunto acronimo.

Scuola Common come tutela dei beni comuni e dell’integrità delle istituzioni, luogo dove progettare quelle tecniche e quegli strumenti in grado di preservarli concretamente e attivamente dagli abusi della corruzione.

Durante questa prima edizione, lavoreremo su due temi: trasparenza nella Pubblica Amministrazione e beni confiscati.

Scuola Common come “creative commons” e come “cummunitas”: condivisione libera di conoscenze e spazio dello scambio trasparente di saperi e pratiche. Incontri frontali, laboratori e confronti aperti saranno le metodologie impiegate durante i due giorni di formazione. I partecipanti percorreranno i dieci passi della bussola Common apprendendo la teoria di riferimento e la metodologia della cittadinanza monitorante.

Scuola Common come “common people”, come azione di persone comuni, perché il fine è fare in modo che si attivi la capacità di ciascuno di essere cittadini consapevoli e corresponsabili. La partecipazione è gratuita ed aperta a chiunque abbia interesse, fino al raggiungimento del numero massimo di 30 persone.