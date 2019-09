"Sciopero mondiale del clima", l'Agrigentino si mobilita: ecco quando

Lo scorso 20 settembre è iniziata la settimana di mobilitazione che culminerà, venerdì 27 settembre, con lo sciopero mondiale per il clima. Sono previste migliaia di manifestazioni in oltre 150 nazioni per un evento globale che si preannuncia storico. La questione del cambiamento climatico è strettamente legata ai fenomeni migratori e di povertà planetaria diffusa: essa necessita di un riscontro immediato nella presa di coscienza dei Popoli e dei Governi di tutta la Terra. Ecco il significato dell’iniziativa pubblica che le Organizzazioni firmatarie di questo appello promuovono qui ad Agrigento, venerdì 27 settembre: per sensibilizzare Cittadini e Amministratori su un tema di giustizia sociale e climatica che riguarda il presente e il futuro di tutto il nostro pianeta.

In coincidenza con il “Terzo sciopero mondiale per il clima”, anche ad Agrigento avrà luogo una manifestazione che vedrà protagonisti studenti, associazioni, semplici cittadini e chiunque vorrà prendervi parte. L’iniziativa si svolgerà secondo il seguente programma: Alle 8:30 concentramento dei partecipanti in Piazza Marconi; Alle 9:30 partenza del corteo in direzione di Porta di Ponte e da qui in Via Atenea; Alle 10:15 arrivo in Piazza Pirandello, dove si darà spazio alle dichiarazioni dei rappresentanti degli studenti e delle associazioni;

La manifestazione si concluderà con l’incontro, sempre nella pubblica piazza, con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio Comunale ai quali verrà consegnata la proposta di delibera da adottare per la dichiarazione dell’Emergenza Climatica da parte, appunto, del Comune di Agrigento.

L’iniziativa è promossa da: Anpi, Archeoclub Agrigento, Arci provincia Agrigento, Associazione MAC - Mediterranea per le Arti Contemporanee, Associazione Kore onlus, Caritas Diocesana Agrigento, Centro Culturale Pier Paolo Pasolini, CGIL Agrigento, Ciak donna, Circolo Legambiente Volontariato Rabat, City of the temples, CSIL Agrigento, Ecclesia Viva, Friday for future Agrigento, Gruppo 283 di Amnesty International, I tammura di Girgenti, Il centro storico di Agrigento, Il Cerchio, Italia Nostra, Kiwanis Agrigento, Laici missionari comboniani agrigento, Leo Club Agrigento Host, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Lions Agrigento Host, Mariterra, Mediamondo, Mondo Arancio, Pro Loco di Agrigento, Tierra Techo Trabajo, UIL Agrigento, Unione Sindacato di base, Unipa - Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento Dipartimento di Architettura”, WWF Sicilia Area Mediterranea.

Gli studenti: Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R.Politi”, Liceo Classico “Empedocle”, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " Foderá- Brunelleschi", L'Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore E. Fermi, Istituto Alberghiero L.Pirandello - Bivona.