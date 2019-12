“Leonardo Sciascia. Quasi guardandosi in uno specchio”, si inaugura mostra alle Fam

L’universo privato di Leonardo Sciascia "immortalato" in scatti d'autore del fotografo Angelo Pitrone sarà in mostra alla Fam gallery di Agrigento, dal 15 dicembre e fino al 12 gennaio 2020 con “Leonardo Sciascia. Quasi guardandosi in uno specchio”.

L'inaugurazione sarà domenica 15 dicembre alle 18. Per l’occasione sarà presentato il catalogo dedicato alla mostra (Salvatore Sciascia Editore). In mostra sono venticinque ritratti che Angelo Pitrone, allora trentenne, scattò a Sciascia tra gli anni 1985 e 1989, anno della sua scomparsa.