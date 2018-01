Tradizioni e vecchi mestieri torna "Sciacca in vetrina"

"Sciacca in vetrina" è un'iniziativa de L'AltraSciacca Foto messa in atto per la prima volta nel 2014. Essa consiste nell'adozione gratuita da parte del nostro club fotografico della vetrina dell'Ufficio Turistico del Comune di Sciacca, sita in Via Roma.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di raccontare Sciacca con le sue tradizioni, i suoi monumenti ed i suoi aspetti eno-gastronomici attraverso le tante fotografie di cui il nostro fotoclub è in possesso. Il tutto arricchito da manufatti tipici e descrizioni in tre lingue.

Dopo due prime edizioni svoltesi nella suddetta vetrina, nel 2016 avevamo trasferito l'iniziativa nella garitta di Porta Palermo, ma oggi torniamo con piacere nel luogo originario dove sicuramente ha più risalto.

La proposta è stata accolta anche dall'attuale amministrazione, nella persona del VicesindacoFilippo Bellanca, e dal personale dell'Ufficio turistico che ha fattivamente collaborato per l'allestimento.

La prima vetrina è dedicata alla festa della Madonna del Soccorso che si svolgerà il 2 Febbraio. Oltre alle foto di Ambra Favetta, Claudia Spinelli, Francesco Gallo e Pietro Virgadamo , fa bella mostra di sè l'opera in ceramica del Maestro Perconte che raffigura il simulacro della Madonna con i relativi portatori.

I nostri ringraziamenti vanno all'amministrazione comunale per il patrocinio, al personale dell'Ufficio turistico per la collaborazione ed al Maestro Perconte per aver dato in prestito la sua splendida opera.