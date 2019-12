Santa Lucia, ecco tutte le iniziative organizzate a Sciacca

Due iniziative in programma oggi a Sciacca in occasione della ricorrenza di Santa Lucia. Sono state promosse dal Comune di Sciacca in collaborazione con gli istituti superiori “Amato Vetrano” e “Don Michele Arena” nell’ambito delle iniziative natalizie. Si terranno nell’atrio superiore del palazzo municipale. Un terzo evento, che si svilupperà nei prossimi giorni, vedrà protagonista l’artista Lucia Stefanetti.

RICICLO CREATIVO - Dalle ore 10 e fino alle ore 20, è prevista una raccolta di fondi solidali con una esposizione di manufatti natalizi realizzati con materiali di recupero dagli alunni del plesso IPIA & ITI “Miraglia” dell’IISS “Don Michele Arena”. Obiettivo del progetto di riciclo creativo è quello di promuovere la cultura del riutilizzo dei materiali, per ridurre gli scarti, aumentare la differenziata e tutelare l’ambiente.

RISCOPRIAMO LE TRADIZIONI – Nella ricorrenza di Santa Lucia, si riscoprono e valorizzano le tradizioni locali, come quella della preparazione del piatto tipico della cuccìa. Dalle ore 18 alle ore 20, cureranno questo momento gli alunni e i docenti dell’istituto alberghiero “Amato Vetrano”.

ARTE – L’artista Lucia Stefanetti omaggia il poeta Vincenzo Licata, con una mostra di disegni organizzata in collaborazione col Circolo Marinai d’Italia e il patrocinio del Comune. Oggi alle ore 18, al circolo Marinai d’Italia illustrerà l’iniziativa dal titolo “Un pizzuddu di muddica”.