"Impariamo… con tutti i sensi", nuovo appuntamento di Sciacca libri in festa

“Impariamo… con tutti i sensi”. È il nuovo appuntamento di “Sciacca libri in festa”, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, inserita nell’iniziativa nazionale “maggio dei Libri”.

“Impariamo… con tutti i sensi” è un laboratorio creativo con libri sensoriali, rivolto a bambini dai 4 ai 6 anni, in programma oggi, lunedì 27 gennaio 2019, con inizio alle 17, a Palazzo Lazzarini. Sono libri costruiti dai ragazzi del centro diurno “Arcobaleno- Azzurra” con la collaborazione di Inner Wheel Club di Sciacca, sotto la guida della professoressa Annalia Misuraca.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino invitano a partecipare e a fare questa nuova esperienza dopo le tante iniziative (letture ad alta voce di storie in italiano e inglese) inserite in “Sciacca libri in festa”. Il laboratorio è aperto e gratuito. L’appuntamento di oggi apre l’ultima settimana della rassegna, inaugurata lo scorso 3 maggio.