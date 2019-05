Sciacca libri in festa, gli ultimi due giorni con "Librando con le scuole"

Ha per titolo “Librando con le scuole” ed è l’ultimo appuntamento, con protagonisti gli studenti, di “Sciacca libri in festa”, la rassegna promossa e organizzata dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, inserita nell’iniziativa nazionale “Maggio dei Libri”.

Oggi e domani mattina, presso il Multisala della Badia Grande, si alterneranno diverse scuole, inferiori e superiori della città, con la presentazione di progetti dedicati ai libri, agli scrittori, con video, rappresentazioni, collegamenti.

Oggi, mercoledì 29 maggio, dalle ore 8,45, saranno protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” e dell’I.I.S.S. “Amato Vetrano”.

Domani, giovedì 30 maggio, a partire sempre dalle ore 8,45, protagonisti saranno gli studenti della scuola media “Inveges”, dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, dell’I.I.S.S. “Don Michele Arena”, del Liceo classico “Tommaso Fazello”, dell’istituto comprensivo “Mariano Rossi”, dell’I.I.S.S. “Amato Vetrano”.

Nei due giorni, ci saranno anche proiezioni di video contro il bullismo e una lezione su Leonardo Da Vinci a cura dello storico dell’arte Anthony Francesco Bentivegna.

La rassegna “Sciacca libri in festa” è iniziata lo scorso 3 maggio. Il cartellone ha previsto incontri con autori, presentazione di libri, letture di storie per bambini in italiano e in inglese, laboratori per bambini con libri sensoriali, passeggiate della salute, giornate di valorizzazione dei monumenti e della nostra storia, momenti di approfondimento con docenti universitari, omaggi a figure storiche.