"Sciacca libri in festa", via ad una nuova settimana: ecco gli ospiti

Gli incontri con gli scrittori siciliani Stefania Auci e Gaetano Savatteri. Sono due dei quindici appuntamenti di cultura, arte, benessere, promozione, intrattenimento, in programma nella nuova settimana di “Sciacca libri in festa” cartellone di iniziative online promosso dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, la biblioteca Junior e il contributo di enti, associazioni, scrittori, artisti, operatori culturali. “Sciacca libri in festa” è inserita tra le manifestazioni della campagna nazionale “Maggio dei libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero per i Beni Culturali.

Luogo degli eventi, con video e dirette, è il profilo social