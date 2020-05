Sciacca libri in festa 2020: ecco i dieci appuntamenti

L’intima testimonianza dello scrittore Carmelo Sardo, il racconto inedito della scrittrice Lidia Tilotta. Sono solo due dei dieci appuntamenti di cultura e di arte di questa settimana di “Sciacca libri in festa web” cartellone di iniziative promosso dal Comune di Sciacca, assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, la Biblioteca Junior e il contributo di enti, associazioni, scrittori, artisti, operatori culturali. “

Sciacca libri in festa” è inserita tra le manifestazioni della campagna nazionale “Maggio dei libri” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero per i Beni Culturali.

Luoghi degli eventi saranno il sito internet del Comune di Sciacca e i profili social, Facebook, Instagram, Youtube del Comune di Sciacca-Assessorato Cultura e Biblioteca Junior.

Ecco di seguito gli appuntamenti:

Lunedì 4 maggio

SCIACCA D’AMARE – ore 10: video-percorso fotografico tra le bellezze di Sciacca di Monica Sutera, collaboratrice dello studio fotografico Orchidea video e foto

Martedì 5 maggio

PROVA D’AUTORE – ore 17: incontro con lo scrittore Carmelo Sardo

Mercoledì 6 maggio

ATTI DI STORIA – ore 10: rubrica a cura della direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento Rossana Florio. Prima puntata “La sezione dell’Archivio di Sciacca e il suo patrimonio”.

NOME IN CODICE ARTE – ore 17: rubrica a cura di Anthony Francesco Bentivegna. Tema della prima puntata “Mimesi”

Giovedì 7 maggio

L’ILLUSTRASTORIE – ore 10: video racconto tratto dal libro Il Cane Tavolo – voce di Tiziana Maniscalco, illustrazioni di Eleonora La Cascia

ENGLISH FOR KIDS – ore 18: corso d’inglese gratuito per bambini a cura dell’Altra Lingua su Zoom

Venerdì 8 maggio

PROVA D’AUTORE – ore 17: incontro con la scrittrice Lidia Tilotta

Sabato 9 maggio

GAIA & FRIENDS – ore 10,30: trasmissione in diretta Facebook con Gaia Piazza e Francesca Drogo. Lettura di favole e intrattenimento per bambini.

GLI AUTORI “MAGGINI” – ore 17: rubrica a cura di Myriam Maglienti (associazione Nova)

Domenica 10 maggio

OCCHIO AGLI IN-BOOK-ATI – ore 10,30: video racconto in linguaggio ABA di Francesca Drogo