"Generazione app fra rischi e opportunità", esperti a confronto

“Generazione App, la social tra opportunità e rischi”. E' il tema di un incontro organizzato dal Lions Club Sciacca Terme che si terrà al liceo scientifico “Enrico Fermi” il 20 gennaio alle 9,30.

Dopo il saluto della dirigente scolastica Giuseppa Diliberto sarà la presidente del Lions Club Sciacca Terme, Giuseppina Bonafede, ad introdurre i lavori che rientrano nell’attività di service sul territorio dell’anno in corso.

Relatore del seminario sarà il docente di comunicazione Francesco Pira. "L’uso consapevole delle nuove tecnologie - spiega Giuseppina Bonafede - può rappresentare un valore aggiunto ed una grande opportunità per gli adolescenti e non un mezzo per diventare carnefici o vittime. E per questo riteniamo che un’attività formativa sul nostro territorio possa essere importante per la crescita dei nostri ragazzi” .

Secondo Pira “i pre-adolescenti e gli adolescenti, come risulta anche da recenti ricerche, sono immersi nelle app. Anzi pensano che la loro vita sia un’unica app che li porta dalla culla alla tomba”.