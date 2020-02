"Scatti in festa", il contest dedicato al carnevale di Sciacca

Il club fotografico amatoriale L’AltraSciacca Foto non è nuovo nell’organizzazione di eventi collaterali fotografici per il carnevale di Sciacca e così anche quest’anno il fotoclub è stato coinvolto dalla Futuris nell’allestimento di una mostra fotografica sulla festa. Il titolo della mostra è "SciacCarnevale…scatti in festa". Si tratta della seconda edizione di una collettiva fotografica dei soci del club che si svolse nel 2011.

L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 20 al 25 febbraio presso i locali del circolo di Cultura di Sciacca che gentilmente ospita l’iniziativa. L’inaugurazione è prevista per le ore 20 del 20 Febbraio e la mostra sarà aperta tutti i giorni della festa dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23.