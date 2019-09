"A cena con il commissario Montalbano", omaggio ad Andrea Camilleri nell’anniversario della sua nascita

nell’incantevole cornice del Lounge Beach - Scala dei Turchi, venerdì 6 settembre 2019, anniversario della nascita di Andrea Camilleri, è in programma, inizio ore 20:30, un evento gastronomico-culturale dedicato interamente allo scrittore empedoclino, papà del Commissario Montalbano, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 e deceduto lo scorso 17 luglio a Roma.

Una cena letteraria dove si potrà assaggiare un menu di prelibatezze siciliane con i piatti tratti direttamente dagli scritti di Andrea Camilleri.

Quante volte leggendo un romanzo o vedendo una puntata della brillante serie televisiva con protagonista il Commissario Montalbano, in prima serata su Rai Uno, abbiamo voluto essere al fianco di Salvo, magari al posto di Mimì, seduti ad un tavolo della Trattoria San Calogero e farsi una “bella mangiata”.

A creare la giusta atmosfera, che vi farà sentire proprio protagonisti accanto a Salvo Montalbano, ci sarà l'attore Francesco Maria Naccari che reciterà direttamente i passi nel riferimento letterario dai racconti di Camilleri. I piatti descritti da Camilleri prenderanno forma, odore e gusto grazie al rinomato chef Belhassen Berbat che spiegherà la loro composizione. Sarà un totale trasporto dei sensi nella magica atmosfera di una delle location più care ad Andrea Camilleri, la Scala dei Turchi.

“Salvo Montalbano s’assittò sulla sabbia asciutta, affatato! E accussì stette, fumandosi una sigaretta appresso l’altra, perso a taliare le variazioni della tinteggiatura del sole, via via che andava calando, sui gradoni più bassi della Scala dei Turchi”.

La presenza di Salvo Montalbano aleggerà per tutta la cena, vi sembrerà di averlo accanto nel condividere l’atmosfera unica di questo magico luogo e nel gustare il particolare menù. I “gamberetti ed i purpiteddri in salsetta”, le “sarde a beccafico”, “a pasta chi sardi” della Trattaria San Calogero; ed ancora “i pirciati c’abbruscianu” e il “nasello in salsetta d’acciughe” dell’antica locanda nelle campagne tra Vigata e Montelusa; ma anche la famosa ed unica “caponata” preparata da Adelina. Tutti piatti per i quali Salvo Montalbano lascia tutto, anche l’indagine sugli omicidi, per gustarseli in santa pace. Il tutto abbinato ad una selezione di vini bianchi e rossi della Masseria Chianetta di Favara.

Un evento unico, una serata speciale, presentata da Giuseppe Moscato, alla quale non si può mancare.

Appuntamento al Ristorante Lounge Beach - Scala dei Turchi venerdì 6 settembre 2019 ore 20:30.