Santuario di San Calogero, le opere d'arte rivivono con i “Tableaux vivants”

Una splendida riproposizione degli affreschi della cappella di San Calogero, interpretati dagli attori della compagnia teatrale “La Fulgentissima” e da altri fedeli naresi, verrà presentata sabato 15 giugno alle 20.30 all’interno del santuario di San Calogero a Naro. I fedeli sono stati immortalati negli scatti del fotografo siracusano Toni Mazzarella che da anni realizza “Tableaux vivants” (quadri viventi) per far rivivere opere d’arte più o meno famose. Oltre ai pannelli che raffigurano gli affreschi, verrà presentata anche una scena, realizzata in chiave moderna, dei fedeli naresi in adorazione del loro santo patrono.

A completare la serata, organizzata in occasione dei festeggiamenti dal comitato Amici di San Calogero e dall’Opera don Guanella insieme al museo civico ed al Comune di Naro, la rappresentazione dal vivo di uno dei tableaux vivants e gli interventi musicali dei maestri Gero Cangemi, sassofonista narese, e Francesco Netti.

La mostra, curata da Dario Bottaro, esperto d’arte e appassionato ricercatore delle espressioni del culto dei santi in Sicilia, verrà spostata il giorno successivo al museo civico di Naro, dove verrà inaugurata alle 18.30 insieme alla mostra fotografica “Naro/Noto – La metamorfosi della maschera barocca in Sicilia”.