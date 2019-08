“Un weekend tra gessi, fiumi, tesori e ...”, due giorni in mezzo alla natura dei monti Sicani

“Un weekend tra gessi, fiumi, tesori e ...”. E' questo il nome dell'iniziativa promossa da Legambiente Sicilia, Ente Gestore delle Riserve Naturali “Grotta di Sant'Angelo Muxaro” e “Macalube di Aragona” in collaborazione con Val di kam, il Gruppo Speleologico Kamicos che si svolgerà nell’ambito dell’“Estate Santangelese 2019" i prossimi 24 e 25 agosto.

All’organizzazione hanno partecipato attivamente anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro, il Gal Sicani e l’Aige (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche).

Il programma prevede numerose iniziative. Si parte sabato 24 agosto con un raduno in piazza Umberto I e visita didattica al museo archeologico “MuSam” alle 18. Alle 19,30 via alla passeggiata per i vicoli di Sant'Angelo Muxaro e visita alla Chiesa Madre. Alle 20,30 si terranno delle degustazioni di piatti tipici e alle 21,3 una passeggiata notturna al quarto di luna calante con visita alla Necropoli Grotticelle, con l'ascolto dei rapaci notturni.

Domenica 25 agosto il raduno sarà invece alle 9 in piazza Umberto I. ore 09,30: partenza con mezzi propri, visita speleologica/didattica al Vallone del Ponte alle suggestive Grotte d'Acqua ubicate lungo l'alveo del torrente (trenta al massimo i partecipanti previsti). Sempre alle 9.30 sarà possibile vivere un'esperienza in canoa sul Fiume Platani. Alle 13 previsto un raduno dei visitatori in piazza Umberto I per un saluto da parte del comitato organizzatore e consegna degli attestati per i piccoli partecipanti alle escursioni.