Il San Valentino da Oceanomare, arriva lo show live di Antonio Sorgentone

Il San Valentino da Oceanomare. Alle 22.30 lo show live di Antonio Sorgentone. L’evento è gratuito.Antonio Sorgenitore è un cantante, pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio propone un mix di: 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.



Durante i suoi spettacoli grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica riesce a conquistare tutti i tipi di pubblico, collezionando alle spalle più di 600 concerti in Italia e in Europa: Svezia, Finlandia, Germia.