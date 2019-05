Portatori di San Calogero, ecco il nuovo direttivo: tante le novità

Luglio, per buona parte degli agrigentini, è il mese che porta ai festeggiamenti di San Calogero. L’associazione dei portatori ha messo in atto diverse novità. Come tradizione comanda la prima e la seconda domenica del mese di luglio, sono i giorni dedicati al santo nero. L’associazione dei portatori ha dato vita ad un nuovo organigramma del consiglio direttivo. Nel dettaglio Il predecessore, Eduardo Vaiana, lascia l’incarico al nuovo presidente Salvatore Pedalino che viene eletto a maggioranza dal direttivo. Il consiglio sarà così composto: Cosimo Passantino e Giovanni Battaglia (incaricati vicepresidente ) Angelo, Giuseppe e Francesco Attardo, Biagio Licata, Salvatore Raia, Salvatore Moscato, Angelo, Francesco, Francesco. Battaglia, Carmelo Gibilaro, Giosuè Celauro, Alfonso Indelicato, Francesco Montante, e Antonino Casesa (incaricati consiglieri)

Ad unanimità, inoltre, viene nominato presidente onorario Calogero Attardo, storico portatore più anziano. Il presidente si è subito messo in opera per il raggiungimento di diversi punti posti dallo statuto.

Lo stesso, sottolinea che “la festa di San Calogero, deve essere un momento di preghiera, di aggregazione, di armonia, di gioia e unione, nel rispetto della fede e delle tradizioni popolari.

Stiamo lavorando al fine di raggiunge obiettivi molto importanti, che ci permetteranno di valorizzare ancor di più la festa, e di richiamare l’attenzione di maggiori visitatoti durante le due processioni. Tra le tante novità, ritorna “U Venniri a Villa”, che si terrà in piazza Stazione. L’evento si terrà venerdì 5 Luglio a partire dalle 18. La giornata che accomuna musica, folklore e gastronomia, in onore di San Calogero. Sul palco, diversi illustri artisti locali, e possibilità di degustare il panino tipico votivo con salsiccia e non solo.