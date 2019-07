San Calogero, i festeggiamenti entrano nel vivo: ecco il programma

La settimana inerente ai festeggiamenti in onore di San Calogero, entra più che mai nel vivo. Il santo nero è pronto ad abbracciare Agrigento. Due settimane ricche di eventi, utili ad onorare uno dei santi più amati dagli agrigentini. Si comincia giorno 4 luglio, con l’appuntamento allo spazio Temenos. Venerdì 5 luglio, sarà la volta del “venniri a villa”.

L’evento inizierà alle 20. Sabato 6 luglio il concerto “Flauto e Organo” del maestro Michela Liotta e Vincenzo Parisi”. Domenica sette luglio è la prima domenica di San Calogero. L’apertura del santuario è fissata per le 5 del mattino.

Una santa messa ogni ora fino ad arrivare alla processione diurna. Il simulacro del santo portato a spalla dai devoti, lascerà la chiesa, alle 12. San Calogero attraverserà le principali vie cittadine, il santo nero, dopo i fuochi d’artificio che si terranno alle 23 e 30, farà rientro in chiesa. E' stato, inoltre, indetto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per garantire i controlli per tutta la festa.