Sant'Angelo Muxaro, tutto pronto per la 60esima Sagra della ricotta

Il 6 gennaio, in occasione del giorno dell’Epifania, il Comune di Sant’Angelo Muxaro darà il via la 60esima edizione della “Sagra della ricotta”. La festa, divenuta un appuntamento per tutti coloro che amano andare in giro per sagre e manifestazioni tipiche siciliane, è un’ottima iniziativa per far riviere le nostre tradizioni popolari. Promossa ed organizzata dall’associazione Gruppo Equestro Cavalieri del Regno di Kokalos e dalla Segreteria Provinciale dell’Aics di Agrigento, presieduta da Giuseppe Petix.

Ricco il programma previsto per l’occorrenza, che sarà articolato in diversi momenti, a partire dalla mattina, alle 9, con la preparazione e degustazione della ricotta e “tuma” con lo stesso antico procedimento di una volta. Mentre i visitatori degusteranno gli assaggi appena preparati, nella piazza avrà inizio l’esibizione del gruppo di zampognari e un mercatino allestito con prodotti tipici del luogo. Alle 15 si terrà la “cravaccata”, vastasata di Nardo e Riberio, seguita dalla visita dei Magi, dei pastori e dei pargoli al presepe, processione e Santa Messa. Durante la giornata, inoltre, sono previste visite al “MuSam” ed al presepe di Lillo Spoto.

Un commento sulla kermesse, lo ha voluto rilasciare il presidente provinciale dell’Aics di Agrigento, Giuseppe Petix: “E’ con immenso piacere che presenzio questa Sagra, quest’anno alla sua 60esima edizione – afferma – sia per l’amore per le tradizioni popolari sia per l’attaccamento al paese di Sant’Angelo Muxaro che rappresenta non solo un luogo caratteristico del mio territorio ma anche un bel paese tra quelli che confinano con la mia cittadina d’origine. Il Gruppo Equestre Cavalieri del regno di Kokalos che è uno dei circoli Aics di Sant’Angelo, dimostra l’attaccamento alle tradizioni e grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, riuscirà ad animare egregiamente Sant’Angelo in questo consueto 6 gennaio".