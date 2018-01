"Sagra della ricotta" e processioni dei Re Magi: tutti gli eventi del week end della Befana

Le festività sono ormai agli sgoccioli. Con l’arrivo dell’Epifania, volgono al termine gli eventi natalizi in tutti i Comuni della provincia. Ecco cosa “porta in dono” agli agrigentini la Befana in quest’ultimo weekend festivo.

A Sant’Angelo Muxaro la 60esima “Sagra della ricotta”. Ricco il programma previsto per l’occorrenza, che sarà articolato in diversi momenti, a partire dalla mattina del 6 gennaio, alle 9, con la preparazione e degustazione della ricotta e “tuma” con lo stesso antico procedimento di una volta.

La carovana dei Re Magi a Siculiana. Anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, si svolgerà il tradizionale ingresso della carovana dei Re Magi, manifestazione organizzata dall’Acsi Comitato Regionale Sicilia, in collaborazione con la Comunità ecclesiale di Siculiana e con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Saverio La Ruina in scena a Sambuca di Sicilia. Nel weekend dell’Epifania, spazio anche al teatro. Uno tra gli attori italiani più premiati, sarà in scena al teatro “L’Idea” di Sambuca di Sicilia, venerdì 5 gennaio, con lo spettacolo “Masculu e Fiammina”.

Il presepe dei contadini nel Giardino della Kolymbethra. Si chiude nel giorno dell’Epifania, il presepe dei contadini, realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale, nel cuore della Valle dei Templi. Sabato 6 gennaio visitabile dalle 10 alle 14.

I Magi arrivano nel presepe vivente di Montaperto. Il 6 gennaio alle 18 è previsto l'arrivo dei Re Magi che con il loro doni si fermeranno davanti alla grotta e all’immagine di Gesù Bambino.

“U Ritu”, processione a Palma di Montechiaro. Sfilano i Re Magi anche a Palma di Montechiaro. Il 6 gennaio, a partire dalle 10, dalla Chiesa Madre si muoverà la processione di Gesù Bambino con i Re Magi. Evento a cura dell’associazione culturale Guido Tomasi.

“Presepi nel mondo” in mostra nella chiesa di San Giuseppe. C’è ancora tempo fino al 6 gennaio per visitare la mostra “Presepi nel mondo”. Si tratta della collezione di Domenico Gambino, volontario Alm, da sempre impegnato nell’animazione missionaria. La mostra preveden anche un’esposizione di opere della pittrice Gloria Vernengo, che ha come tema la “Natività nel mondo”.

“Adotta un quartiere”, nuovo itinerario culturale a Siculiana. L’iniziativa verrà presentata domenica 7 gennaio alle 15 alla Biblioteca comunale. L'associazione Alt e il Comune di Siculiana intendono presentare alla comunità un nuovo itinerario artistico-culturale. Si comincia alle ore 15, alla biblioteca comunale, con la presentazione dell'itinerario e della nuova "City map". Quarantacinque minuti dopo, prenderà il via il percorso guidato di trekking culturale alla scoperta delle installazioni artistiche.