Il sindaco Pino Spinelli e l’Amministrazione comunale di Calamonaci organizzano la “Prima sagra del Pane e dei Grani Antichi”. L'evento si svolgerà dal 18 al 21 luglio 2019.

Fine della sagra è quello della riscoperta degli antichi sapori e delle antiche tradizioni enogastronomiche e non solo che hanno caratterizzato la storia di ognuno di noi. Tradizioni che caratterizzano un popolo intriso di valori quali la semplicità e la condivisione.

Sarà una quattro giorni che vedranno alternarsi workshop a momenti musicali, seminari a iniziative dedicate ai bambini, il tutto incentrato sul tema della panificazione e della coltivazione di grani che stanno ritornando sulle nostre tavole, a tutto beneficio della nostra salute.

Il pane è l’alimento principe della nostra dieta mediterranea, brand ormai famoso e apprezzato in tutto il mondo e mai come oggi, in un’era 2.0 che ci vede sempre frenetici, rappresenta il piacere della lentezza e la riscoperta del tempo e di quei sapori che ci riportano a fare un viaggio indietro nel tempo ai ricordi dell’infanzia.

La manifestazione sarà articolata in quattro giornate, momento clou sarà il convegno, che si svolgerà nella giornata di sabato 20 luglio alle ore 18:00, dal titolo “La filiera dei grani antichi”. Alle ore 17:00 avrà luogo “Epocars 2019”, un raduno di auto d’epoca, mentre alle 19:00 si potrà assistere ad una sfilata di abiti inspirati al grano e ai suoi derivati.

Durante tutta la manifestazione si alterneranno laboratori didattici dedicati ai più piccoli, degustazioni di prodotti da forno tipici della nostra terra, per concludersi con un momento di intrattenimento musicale nella serata di domenica 21 luglio.

La manifestazione, patrocinata dall’Ars, dall’assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, dall’università degli Studi di Palermo e dalla Camera di Commercio di Agrigento, avrà inizio giovedì 18 luglio alle ore 18:30.