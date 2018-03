Nel contesto degli eventi del Mandorlo in fiore, spettacolo folcloristico, oggi pomeriggio a partire dalle 15 e 30 per i diversamente abili, nel foyer del Palacongressi al Villaggio Mosè, per iniziativa dell'Ente Parco Valle dei templi e dell'assessorato comunale alla Solidarietà Sociale.

L'ingresso è gratuito.