Degustazioni e giovani chef a confronto, è la sagra del formaggio: l'evento

Tutto pronto per la 21esima edizione della "Sagra del Formaggio, Quisquina Cheese Festival". L'evento è pronto a richiamare diversi appassionati e non solo. La giornata si svolgerà nel cuore di Santo stefano Quisquina. Domenica 9 giugno, tutti in fila per il formaggio più buono.

Un programma importante che vedrà la partecipazione di diversi imprenditori del settore. Degustazioni, piccole guide e giovani chef a confronto: la sagra del formaggio è pronta a stupire.