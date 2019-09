Sagra della salsiccia, musical e concerto in onore della Madonna della Catena

La tradizionale festa della Madonna della Catena, patrona dell’antica frazione agrigentina di Villaseta, è entrata nel vivo. Una devozione che dura da più di 450 anni e che vede radunare nella borgata agrigentina numerosi devoti proveniente dalla città e dai paesi limitrofi.

Tanti i momenti di preghiera previsti nel corso della settimana, che saranno alternati a eventi di aggregazione e svago che avranno come polo principale, la piazza attigua alla chiesa.

Questa sera, si svolgerà la sagra della salsiccia, con degustazioni del tradizionale panino e animazione in piazza. Domani alle 21,00, i giovani dell’oratorio “Luce Nuova”, proporranno il musical “Forza Venite Gente” il cui trailer ha animato l’ultima edizione del Giovaninfesta e che ha riscosso grande successo. Un lavoro che ha coinvolto circa cinquanta giovani che non hanno tralasciato alcun particolare.

Sabato sera, la piazza ospiterà il concerto dei “Quartet Folk”. Domenica mattina, alle 11 sarà celebrata la santa messa animata dal coro diocesano. Al termine, intorno alle 12,00, motocilisti e appassionati della “Vespa”, si ritroveranno per la benedizione dei caschi.

Nel pomeriggio, dalle 18,00, la processione per le vie di Villaseta, l’animazione dei “Let’s Go” ed i fuochi d’artificio, chiuderanno i festeggiamenti.