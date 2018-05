"Amici del giudice Rosario Angelo Livatino", l'incontro per la settimana della legalità

Appuntamento per mercoledì 30 maggio alle 21 presso i locali della parrocchia di Santa Chiara a Canicattì per i cittadini e gli estimatori del Giudice Rosario Angelo Livatino.

Il direttivo dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” ha organizzato domani un incontro per illustrare il programma della prossima edizione della “Settimana della Legalità Giudici Livatino e Saetta” che si svolgerà dal 20 settembre al 3 ottobre 2018.

“Per l’occasione - dice Valentina Garlandi, presidente dell’Associazione Livatin o- abbiamo pensato di incontrare quanti vorranno conoscerci, saperne di più sulle attività in cantiere ed anche sul processo diocesano di Canonizzazione del servo di Dio Rosario Livatino. Sarà l’occasione anche per consentire a chi ancora non ha potuto farlo di tesserarsi per il 2018 o rinnovare l’adesione all’Associazione che non ha contributi pubblici o privati e può svolgere le diverse attività solo grazie alle quote associative”.

Le quote ordinarie sono rimaste invariate anche per quest'anno sociale: 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli studenti sino a 25 anni di età. Sottoscrivendo la quota i soci avranno diritto ad essere informati di tutte le iniziative che si svolgeranno in città ed anche fuori in Memoria del servo di Dio Rosario Livatino nonché per coloro che non risiedono a Canicattì di ricevere a casa il “bollettino della Postulazione” ed il periodico “Opinioni”. L’incontro di domani sera inizierà alle 21.