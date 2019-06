“Posizioni d'amore e strategie di sopravvivenze nelle piante”, seminario sulla riproduzione vegetale

Mercoledì 5 giugno alle ore 17.30 nella sala convegni del Distretto turistico Valle dei Templi, in viale della Vittoria 309, ad Agrigento, si terrà un incontro sulla riproduzione delle piante dal titolo “Lo fanno strano posizioni d'amore e strategie di sopravvivenze nelle piante”.

Come si riproducono le piante? Come fanno a vivere, riprodursi e difendersi in ambienti a volte ostili? Oltre ogni etica vince un solo comandamento: sopravvive e salvaguardare la specie anche a costo della propria morte.

Su questi e altri interrogativi e curiosità interverrà il dottor Antonio Pattti.

Medico e scrittore, ma da sempre anche cultore di Botanica e collezionista di piante succulente, di cui ha pubblicato numerosi studi sulla rivista Piante Grasse. Autore di Specchio d'Aloe, con oltre 400 note bibliografiche.

L'evento è organizzato dall'associazione Epea (Ente per l'educazione degli adulti) di Agrigento