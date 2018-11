Rifiuti e differenziata, manifestazione per gli studenti a Licata

Una manifestazione con le scuole per sensibilizzare gli studenti al tema dei rifiuti.

In adesione alla settimana europea della riduzione dei rifiuti, in corso dal 17 al 25 novembre 2018 su input del dipartimento acque e rifiuti della Regione, l'amministrazione comunale di Licata, presieduta dal sindaco Giuseppe Galanti, ha indetto, in collaborazione con Apea srl, una manifestazione destinata ai ragazzi delle scuole medie cittadine sul tema "La riduzione dei rifiuti – agiamo insieme e riduciamo i rifiuti!".

L'appuntamento è stato fissato per sabato 24 novembre 2018, alle ore 10.30 presso l'aula capitolare dell'ex convento del Carmine. A presiedere i lavori sarà l'assessore alle Politiche sociali Laura Termini, mentre sull'argomento relazionerà l'architetto Pietro Lucchesi dell'Apea. Parteciperà anche il consigliere politico del sindaco, Salvatore Lombardo, ex assessore alla gestione dei rifiuti del Comune.

Nel corso dell'incontro in particolare, seguendo le direttive dell'Unione Europea per il tramite della Regione, si parlerà dei modi in cui ridurre al minimo e ridurre alla fonte i rifiuti; come riutilizzare taluni prodotti interi o parte di essi, azione che comprende sia la preparazione al riutilizzo sia il riuso vero e proprio; come riciclare gli stessi, recupero energetico, riciclare la raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti giungendo, da questi, alla trasformazione in nuovi prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la stessa o diversa finalità.

Verranno anche date indicazioni su come contribuire al riciclo, una fase che inizia in casa e in ufficio, dotandosi di contenitori adatti alla smistamento e imparando cosa può essere riciclato o meno.

“Di tutto ciò – spiega l'assessore Termini – si parlerà ampliamente nel corso della riunione di sabato con un ampia rappresentanza dei ragazzi delle scuole medie cittadine, anche in vista del sempre più vicino avvio del servizio di raccolta differenziata da parte del Comune, per far sì che a tale appuntamento si possa arrivare già con le idee più chiare su come agire e collaborare nell'interesse non solo dei singoli nuclei familiari, ma dell'intera città e della tutela dell'ambiente generale”.

Sarà anche allestito uno stand davanti al Palazzo di Città, in verrà distribuito materiale informativo.