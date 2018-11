"Ricette d'amore", al Posta Vecchia lo Studio teatro giovane

Esiste una ricetta d’amore per innamorarsi ed essere amati? Forse si, o forse no. Da questa domanda sembra partire l’ idea dello spettacolo: “Ricette d’amore” di Cinzia Berni, messo in scena dal 30 novembre al 2 dicembre al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento dal Gruppo Teatrale Studio Teatro Giovane, con Elisa Capraro, Simona Carisi, Paolo Di Noto, Oriana Fabrizio, e Oriana Paolocà per la regia di Enzo Cordaro che ne è anche il produttore. L'assistente di regia è Angelita Butera le scene sono di Totò Cutaia e Enzo Adamo.

Giulia, Irene e Susanna si riuniscono a casa di Silvia per preparare l’esame d’arte culinaria del corso “a tavola con lo chef” che frequentano insieme. Mentre eseguono le ricette parlano delle loro vite, dei loro sogni, di sentimenti, finchè l'arrivo in casa di Luca, fratello di un vicino di casa di Silvia, sconvolgerà le loro vite. Quattro donne, molto diverse tra loro si contendono lo stesso uomo.

Divertenti equivoci e battute a ritmo serrato per una commedia frizzante ed ironica.