"Riberella winter food festival", la sagra dell’arancia di Ribera Dop

Conto alla rovescia per il RIberella Winter Food Festival, sagra dell’Arancia di Ribera Dop. L’appuntamento è dal 6 al 10 a Ribera. “È finalmente arrivato il momento di festeggiare un prodotto già conosciuto oltre i confini italiani” .- dichiara il presidente del consorzio di tutela Giuseppe Pasciuta- il winter festival sarà l’occasione per far conoscere nuove performances della nostra 'bionda'".



Riberella è gastronomia

Perfetta come frutta per la consistenza, l’equilibro tra aspro e dolce e l’assenza dj semi; ottima per la spremuta, RIberella può anche essere protagonista di eccellenti preparazioni salate. Lo dimostreranno i laboratori degli chef Giovanni Montemaggiore, Pasquale Vinci e Damiyano Ferraro, interagirà con i cuochi il gastronomo riberese Martino Ragusa. A conclusione degli show cooking, verrà offerto ai presenti un assaggio di quanto cucinato. Altri Laboratori di cucina creativa saranno a cura di Slow Food Sicilia. Il servizio verrà affidato agli allievi dell’I.I.S.S. "C. A. Vetrano" di Sciacca. Alte imperdibili degustazioni, ogni giorno presso le “Casette del Gusto” in piazza Duomo con il pagamento di un modesto ticket.



Riberella è cultura.

Sono previsti due convegni: “Turismo Dop: la Via della Zagara e l’Arancia di Ribera” per il 6 dicembre, alle 10 con il conduttore televisivo Patrizio Roversi e “Innovazioni in Agrumicoltura” sabato 8 dicembre alle 17.00. Subito dopo, alle 17 la scrittrice Cinzia Scaffidi presenterà il suo libro “Che mondo sarebbe - Pubblicità del cibo e modelli sociali”, Slow Food Editore.



Riberella è scoperta del territorio

Tutti i giorni ci saranno Walking Tour, visite guidate ai palazzi storici di Ribera, ed Educational tour con l’incredibile spettacolo degli aranci in frutto e le viste alle aziende



Riberella è pop

Sono in programma due golose gare gastronomiche popolari a cura di Mirella Cudia: “Dolci casalinghi all’arancia” e “Sfingi e aranci’ con degustazione finale per tutti. E non poteva mancare il folklore siciliano con il gruppo “Poggiodiana”.



Riberella è Mixology

Sono in programma due gare per il miglior cocktail al l’arancia, una per barman professionisti e una per studenti delle scuole alberghiere della Sicilia. Le “Cocktail competition” sono organizzato dal bartender Gianluca Nardone e saranno co-condotto A co-condotte dalla giornalista Rosy Abruzzo e da Paolo Viola, giovane star della mixology internazioanle.



Riberella è immagine

Arance e aranceti si metteranno in posa per il concorso fotografico aperto a tutti “Riberella Shooting. Le le foto verranno esposte e la migliore sarà premiata. Conduce Aurelio Quartararo.



Riberella è musica

Buona musica sarà proposta dagli allievi e dai docenti dell’Istituto Toscanini di Ribera nel corso di tre matinée. A conclusione di ogni giornata, divertimento con Ottoni Animati, i Sikania, i Coraga Band.il trio Bello, Bullo e Grattino e i Cammurria.



Riberella è solidarietà

50 centesimi di ogni ticket per lle consumazioni alle casette del gusto saranno devoluti all’associazione “il sogno di Gabriel”.



Dopo tutto questo, non resta che blindare le date 6,7,8,9 e 10 a Ribera.