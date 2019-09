"Sig. E faccio volentieri a meno dei suoi consigli", Mancuso presenta il suo libro a Seccagrande

"Sig. E faccio volentieri a meno dei suoi consigli": il nuovo libro di Alfredo Mancuso, pubblicato per Altromondo editore, verrà presentato ufficialmente sabato, alle 18:30, al pub Mahiki Lounge, di Seccagrande. Interverrà Sergio Musumeci

Alfredo ha il destino segnato dal nome che porta. Il Duce in persona, facendo leva su una sua esperienza adolescenziale ormai dimenticata, durante la quale aveva assistito a un rituale, lo costringe a partecipare a una spedizione dell’Ahnenerbe in Val Camonica. Qui trova un valico dimensionale e si trova in un mondo fatato ma sempre in guerra. Dopo aver combattuto per quella che riteneva la fazione dei “giusti e buoni” si rende conto che in guerra non ci sono torti o ragioni, buoni o cattivi, ma solo tanti morti.

Alfredo Mancuso, 42 anni, maturità classica, laurea in Medicina e Chirurgia, specializzato in Anestesia e Rianimazione. Da sempre vorrebbe vivere in un fumetto. Gli piace tutto ciò che è arte e espressione del proprio io: è un chitarrista e appassionato di arte contemporanea, ma resta stupito anche davanti a un albero secolare. Quello che veramente vorrebbe è essere libero e padrone del proprio tempo.