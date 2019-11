"Generazioni in salute, questione di stili di vita": Federconsumatori in cattedra

La corretta alimentazione, la necessità di ricorrere all'esercizio fisico per tenersi in forma, il non abuso di farmaci, le "dipendenze" e l'inclusione sociale per un corretto e sano stile di vita. Sono questi i temi che saranno discussi nel corso dell’incontro su "Generazioni in salute, questione di stili di vita", che sarà ospitato nella sede dell'Auser Ribera di corso Regina Margherita 266, mercoledì 27 novembre alle ore 16 e che avrà come protagonista la Federconsumatori di Ribera.

All'incontro prenderanno parte Matteo Lo Raso, responsabile della Federconsumatori di Ribera, la dottoressa Caterina Sparacino, pure della Federconsumatori di Ribera che modererà i lavori, l'avvocato Luigi Licari della Federconsumatori di Sciacca e la psicologa Claudia Pipia, che terrà la relazione introduttiva. L'incontro sarà aperto dal saluto della presidente dell'Auser professoressa Giovanna Valenti. Ingresso libero.