Riapre il planetario, ecco gli eventi d'autunno: il programma

Il planetario di Agrigento di contrada Borsellino, a Joppolo Giancaxio (Ag), presenta il nuovo calendario eventi ricco di appuntamenti che prevedono un evento particolare, il Moon watch party, tre domeniche di apertura al pubblico, ognuna dedicata a una proiezione scientifica e ai percorsi di osservazione ai telescopi, e la prima edizione del Corso di Astronomia base Cosmos 2019.

Il Moon Watch Party si svolgerà sabato 12 ottobre a partire dalle 19. L’International Observe the Moon Night (InOMN) è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori. Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni. Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale. Il Planetario di Agrigento aderisce all'iniziativa con una serata di spettacoli sotto la cupola, proiezioni della Luna e osservazioni ai telescopi.

Si prosegue domenica 20 Ottobre con la proiezione del film-documentario dal titolo From Earth to Universe, un percorso dedicato al Sistema Solare, dal Sole sino alle lontane comete. La settimana successiva, domenica 3 novembre, sarà proiettato il film-documentario dal titolo Stars, un affascinante percorso tra la storia dell'Astronomia sino all'evoluzione stellare. A seguire osservazioni ai telescopi. Domenica 17 novembre si svolgerà invece la proiezione del film-documentario dal titolo Aliens World? alla scoperta dei numerosi mondi extrasolari conosciuti alla ricerca di nuove terre. A seguire osservazioni ai telescopi.

Il planetario di Joppolo Giancaxio sarà anche sede della prima edizione del corso base di astronomia Cosmos 2019, aperto agli studenti delle scuole superiori, agli universitari, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, valido ai fini dell’aggiornamento didattico, ai neofiti ed appassionati di astronomia. Ad occuparsi delle lezioni saranno il Dott. Marcello Barrale – Divulgatore Scientifico (Filosofo della Scienza), Sandro Gagliano (Planetarista e divulgatore scientifico) e lo studente di Fisica Mario Lauriano.

Un evento unico nel territorio agrigentino, con un percorso affascinante, che parte, nel primo incontro, dalla storia dell’Astronomia sino alle più recenti teorie cosmologiche; il corso passerà poi allo studio generale del sole e del Sistema Solare, sino alla conoscenza della basi della meccanica celeste e lo studio delle costellazioni; una monografia sarà dedicata alla via Lattea e alle Galassie; il corso proseguirà ancora con un percorso al planetario dedicato alle costellazioni e alla conoscenza del cielo e in ultimo sono previste sessioni di osservazioni ai telescopi e pratica con gli strumenti; i partecipanti riceveranno materiale informativo, divulgativo e didattico, e per i docenti è previsto inoltre un workshop dedicato ai laboratori nella scuole.