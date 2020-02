Le spoglie di don Pino Puglisi ad Aragona: ecco gli eventi previsti

Da sabato 7 marzo a domenica 15 marzo Aragona accoglierà il reliquiario con la reliquia del beato Giuseppe Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia nel 1993.

"La presenza del reliquiario ad Aragona - dicono dalla diocesi - vuole esprimere grande ammirazione per questo straordinario e coraggioso testimone della fede, e per vedere in lui un esempio di vita per ogni cittadino e ogni cristiano".

Le iniziative avranno via il 7 marzo quando alle 17.30, in piazza Municipio di Aragona, la comunità accoglierà il reliquiario per accompagnarlo in processione alla chiesa del Rosario per la celebrazione della Messa. Il reliquiario rimarrà all'interno della chiesa fino a mezzogiorno di domenica 8 marzo. Da qui, con una breve processione, verrà portato in Chiesa Madre, dove vi rimarrà fino alla domenica 15 marzo.

Nelle mattinate di martedì 10 e mercoledì 11, nel teatro Armonia, per gli alunni delle scuole ci sarà la rappresentazione con marionette su “Padre Pino Puglisi. Un prete contro la mafia”, (a cura dell’Opera dei Pupi Antimafia). Lo stesso spettacolo verrà offerto a tutti anche nelle serata di martedì.

Mercoledì 11 alle ore 19, è invece prevista la conferenza: “La mafia e il giudizio del Vangelo”, alla presenza di Salvatore

Cardinale, presidente emerito della Corte d’appello di Caltanissetta, di Laura Vaccaro, procuratore capo del Tribunale dei minori di Caltanissetta e Angelo Chillura, docente di teologia morale allo Studio teologico del Seminario. Modera Alfonso Cacciatore.

Giovedì 12 alle ore 19, Giuseppe Savagnone, responsabile del sito della Pastorale della cultura di Palermo, presenterà la figura del sacerdote palermitano nel contesto dell'evento: “La sapienza del sorriso e il coraggio della speranza. Il martirio di Padre Pino Puglisi”.

Venerdì 13 si terrà invece una via crucis con le reliquie del beato Pino Puglisi, animata da don Giuseppe Livatino, mentre sabato 14 in Chiesa Madre l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice presiederà la celebrazione eucaristica, durante la quale ricorderà ancora la coraggiosa testimonianza di don Pino Puglisi. Domenica 15, a conclusione dell’ostensione delle reliquie con la celebrazione della Santa Messa, la premiazione dei vincitori del concorso su don Pino Puglisi e lo spettacolo musicale “Il coraggio di osare” (testi di Loredana Spirio), a cura delle classi quinte della scuola primaria, plessi “Capuana” e “Scifo” di Aragona