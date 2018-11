"Le parole e la violenza", recital alla biblioteca di Raffadali

"Le parole e la violenza" è il titolo del recital organizzato dall'associazione Alda Merini LiberaMente Donna per sabato 1 dicembre 2018 alle ore 17.30 all'auditorium della biblioteca comunale di Raffadali.

Il recital sarà preceduto da un video realizzato da Silvana Gulisano, e dai saluti, a nome dell'amministrazione, dell'assessore Giovanna Vinti e della presidente dell'associazione.

In scena, Maria Bruno, Mariella Cannistraro, Giusy Galletto, Angela Sciammacca, Ester Vedova. Canto: Antonella Librici Antonella Sicurello. Accompagnamento musicale: Alfonso Gueli.

Regia: Ester Vedova.

“Pur lavorando quotidianamente su iniziative che hanno al centro le tematiche femminili, fuori da ogni volontà celebrativa – si legge in una nota della presidente Ester Vedova –, si è voluto sottolineare il tema della violenza e all'indomani della ‘Giornata Internazionale contro la violenza alle donna’, attuando una riflessione culturale, come momento di crescita collettiva che, attraverso canto, poesia, testi, possa essere in grado di sensibilizzare e creare consapevolezza per arginare, condannare, denunciare la violenza contro le donne.