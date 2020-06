"Il risveglio di Persefone": camminata emozionale e performance artistiche a Villa Romana

Anche quest' anno per il solstizio d'estate, l'Archeoclub d'Italia sede Agrigento- i luoghi di Empedocle in collaborazione con le assocazioni culturali Mariterrra, VisitAgrigento, MyAgrigento e Fiore di loto, presenta l'evento il "Risveglio di Persefone. L'appuntamento è alle 5 del mattino presso il parcheggio del sito della " Villa Romana" di Punta Grande. I partecipanti dovranno recarsi vestiti di bianco con un telo mare per una camminata emozionale: performance artistiche, risveglio muscolare e yoga, per salutare il primo sole dell' estate. Ma non mancherà anche un momento scientifico dove, con parole semplici, una geologa spiegherà la Scala dei Turchi, guardandola come bene ambientale da difendere e tutelare.

Sui social è stata pubblicata una liberatoria affinché tutti i partecipanti possano comodamente compilarla da casa e consegnarla prima della camminata, per evitare file ed assembramenti. Visto il grande successo di pubblico dello scorso anno, è consigliato prenotare per la partecipazione al numero 3807985180. Per godere al massimo di questo evento gratuito, in questa splendida cornice paesaggistica, sarà dovere di tutti rispettare le norme relative al distanziamento sociale, munirsi di mascherina per i momenti di sosta ed avere con sé un igienizzante mani.