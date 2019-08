Teatro "Costabianca", torna per il terzo anno “Il folklore nel cuore”

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna Internazionale “Il folklore nel cuore”. Al Teatro Costabianca di Realmonte andrà infatti in scena il Folk. Un’iniziativa voluta dell’associazione “I picciotti da Purteddra” in collaborazione con il Comune di Realmonte che va nella direzione dello scambio di tradizioni e culture nella terra siciliana da sempre luogo di incontro tra popoli diversi. Quindi balli e canti in abiti da costume tradizionali allieteranno i luoghi della Scala dei Turchi con i gruppi provenienti da Brasile, Messico, Polonia, Ucraina e Slovacchia.

L’appuntamento è per lunedì 12 agosto ore 21:00. Ingresso 5 euro.