Sport, dj set, balli e animazione: al Kaeso il Vertical summer tour

Oggi, domani e dopodomani si terrà, sulle spiagge di Realmonte, l’Aygo Vertical Summer Tour, la manifestazione itinerante che ha portato per tutta l’estate sport, musica, animazione e divertimento in alcune delle più belle località marittime italiane.

L'appuntamento è al Kaeso Beach di contrada Puntagrande. Dai tornei sportivi ai dj set, dai balli di gruppo ai test drive, tante le attività in programma all’interno di un vero e proprio villaggio vacanze itinerante, animato da giochi, degustazioni e musica. Novità di questa edizione, gli artisti di Radio Deejay, che si alterneranno sul palco del Tour: protagonista della grande festa conclusiva a Realmonte - domenica - sarà Shorty.

Ingresso gratuito e aperto a tutti.

Programma della giornata

10:00 Apertura villaggio, inizio giochi e attività di animazione

10:30 Lezioni di SUP con istruttori qualificati

11:15 Inizio training Ricola Surfing Challenge

11:30 Aquagym Nostromo

12:15 Balli di gruppo

12:45 Gioco aperitivo e sigla del Vertical Village

15:00 Inizio tornei sportivi: Ricola Volley Cup e Nostromo Sparring Cup

16:15 Toyota Aygo Urban Beach

16:45 Toyota SUP Race

17:15 Ricola Surfing Challenge

17:30 Animazione palco e quiz musicale Radio Deejay

17:45 Dj set e animazione by Radio Deejay

18:30 Premiazioni finali

19:00 Sigla Vertical Village