Rassegna teatrale di Ribera, in scena: "Interminabilmente" con Ernesto Maria Ponte

Venerdì 15 marzo, alle 21, per il settimo appuntamento della “Rassegna teatrale Ribera Città delle Arance”, organizzata dall’associazione Culturale “92ZERO16”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ribera, sarà in scena al Cine Teatro Lupo, la nuova commedia di Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo “Interminabilmente”. Un genitore può rimediare ai propri errori o è costretto a pagarli per tutta la vita? La commedia, scritta da Ernesto Maria Ponte e da Salvo Rinaudo, cerca di rispondere a questa domanda fra gag, situazioni comiche, battute e riflessioni. È la storia di tre sorelle, divise dalla vita e da un padre che ha scelto di abbandonarle in tenera età. Tre caratteri diversi ma accomunate dalla stessa sofferenza tragicomica. Il destino le riunisce per ristrutturare una casa ricevuta in eredità, dopo la morte del genitore. Filo conduttore è la presenza di un operaio d'altri tempi - interpretato da Ernesto Maria Ponte - che, come tutti i mastri muratori, una volta entrato in casa, non ne uscirà più. Nel cast Clelia Cucco, Rossella Leone, Tiziana Martilotti, Roberto Spicuzza e lo stesso Ernesto Maria Ponte che cura anche la regia. La disputa sui lavori contribuirà a cementare o a distruggere definitivamente il rapporto familiare?