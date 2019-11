Rassegna teatrale "Città delle Arance", volti noti e tante novità: ecco il programma

E' stata presentato il programma della rassegna teatrale "Città delle arance 2019-2010". Sono tanti gli spettacoli del cartellone, gli eventi sono organizzati dall'associazione culturale 92Zero16 e dal Comune di Ribera.

Il programma prevede la rappresentazione di ben nove spettacoli, che saranno portati in scena da dicembre 2019 ad aprile 2020, con inizio alle 21 al Cine Teatro Lupo di Ribera. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi e Marco Zingaro che porteranno in scena “Figlie di Eva” per la regia di Massimiliano Vado. Il 10 gennaio sarà il turno di Pino Insegno e Federico Perrotta con “58 sfumature di Pino” per la regia di Claudio Insegno. Il 24 gennaio Pippo Pattavina icona del teatro italo-siciliano sarà il protagonista ne “l’Avaro” di Molière. Il 7 febbraio la Cooperativa Artistica del Piccolo Teatro sarà presente con “Palace Hotel”, compagnia candidata a quattro nomination al premio “Ulisse per il teatro” come migliore attrice protagonista, migliore attore protagonista e migliore regia.

Il 21 febbraio torna in scena a Ribera, Antonello Costa con la commedia comica “Gli amici non hanno segreti”, che lo vedrà protagonista insieme a Giuseppe Cantore, Gianpiero Perone, Claudia Ferri, Michela Fontana e Annalisa Costa. Il 6 marzo tocca a Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi che proporranno “Due botte a settimana”, commedia comica scritta e diretta dagli stessi attori. Il 25 marzo Gianfranco Jannuzzo, Emanuela Muni, con la partecipazione straordinaria di Anna Malvica, saranno i protagonisti de “Il Berretto a Sonagli”, il capolavoro di Luigi Pirandello, per la regia di Francesco Bellomo. Il 3 aprile l’Associazione Teatrale Arridi Ca Ti Passa dei fratelli Cipolla di Ribera porteranno in scena un altro capolavoro di Luigi Pirandello “La Giara”. Il 17 aprile per l’ultimo appuntamento della stagione teatrale un altro gruppo locale, l’ Associazione Culturale Teatro e Amicizia Allavam di Ribera, che proporrà “Miseria e Nobiltà”, per la regia di Ornella Vesco. “Abbiamo programmato un cartellone eccellente – ci dice il direttore artistico Enzo Raffiti – sarà una stagione teatrale di livello nazionale”.