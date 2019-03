Rassegna teatrale di Ribera, in scena Alessandro Idonea con: "La zia di Carlo"

Leggerezza e contemporaneità (ma rispettando la tradizione) nell’allestimento del classico di Brandon Thomas, “La zia di Carlo”. Presenta così il regista e attore Alessandro Idonea la propria rilettura del classico “La zia di Carlo”, di Brandon Thomas, che andrà in scena venerdì 22 marzo alle 21 al Cine Teatro Lupo di Ribera. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione Gags (Giovani attori per giovani spettatori) è contestualizzato all’interno del cartellone “Ribera Città delle Arance”organizzato dall’Associazione Culturale 92ZERO16 e patrocinato dal Comune di Ribera. La scelta per una compagnia composta principalmente da giovani di talento e da nomi affermati del teatro siciliano di mettere in scena un grande classico come “La zia di Carlo” nasce dalla volontà di unire passato e futuro. A fronte di una forma di comicità immortale, l’attore e regista catanese ha voluto rendere omaggio all’allestimento realizzato dal padre Gilberto Idonea alla fine degli anni ’70 reinterpretandolo secondo la sensibilità e il gusto contemporaneo.

Le musiche di Mario Incudine, saranno interpretate in scena dal vivo dal maestro Antonio Vasta e costituiscono il vero fiore all’occhiello di uno spettacolo intramontabile, che fa della sua apparente semplicità il suo punto di forza. In scena, oltre all’attore catanese Alessandro Idonea l’apprezzata performer messinese Giovanna D’Angi. Ad animare la scena sono quindi - oltre allo stesso Idonea - Giovanna D’Angi, Salvo Disca, Nino Signorello, Pietro Casano, Chiara Seminara, Liliana Lo Furno, Emanuele Puglia, Turi Giordano, Loredana Marino, e Vanessa Pappalardo. “La zia di Carlo” – dichiara il Direttore Artistico della Rassegna Enzo Raffiti – è un bagno ristoratore in un teatro goliardico che affonda le radici nell’essenza del genere comico. Lo spettacolo ripercorre il grande teatro musicale italiano con una strizzata d’occhio al Musical di Broadway.